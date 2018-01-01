Как удалить автоматическое подключение к Интернету в Ubuntu?
Представьте себе, у меня установлена свежая Ubuntu 18.04. Но есть некоторые пакеты или службы по умолчанию, которые подключаются к Интернету без моего согласия. Как полностью избавиться от них или эффективно отключить их от сети?
Насколько я сейчас, они:
popularity-contest - Конкурс популярности Ubuntu (короче говоря, popcon) собирает статистику, определяющую, какие пакеты самый популярный среди пользователей Ubuntu.
unattended-upgrades - автоматически обновляет компьютер с последними обновлениями безопасности.
apt-daily - автоматически обновляет индекс apt каждый день.
snapd - автоматически обновляет пакеты моментальных снимков.
update-manager - проверяет наличие обновлений.
Я мог что-то упустить. Пожалуйста, напишите, если вы знаете ...
Цель: Я хочу иметь полный контроль над Интернетом, так как в моем случае Интернет ограничен. Поэтому я хочу обновить или обновить вручную, а не автоматически.
1 ответ
Конкурс популярности по умолчанию отключен. Вы можете проверить и отключить его с помощью:
dpkg-reconfigure popularity-contest
Вы можете сделать ...
apt remove popularity-contest
чтобы удалить его тоже.
Отключить
apt-daily.service:
systemctl stop apt-daily.timer
systemctl disable apt-daily.timer
systemctl disable apt-daily.service
systemctl stop apt-daily-upgrade.timer
systemctl disable apt-daily-upgrade.timer
systemctl disable apt-daily-upgrade.service
Однострочник из @muru <3:
systemctl disable --now apt-daily{,-upgrade}.{timer,service}
Отключить автоматическое обновление:
dpkg-reconfigure -plow unattended-upgrades
Менеджер обновлений можно остановить, только удалив его:
apt purge update-manager-core
Вы не можете отключить автоматическое обновление для моментальных снимков. Вы можете установить период , когда он обновляется с помощью
snap set core refresh.schedule=<spec>, но система проигнорирует это, если обновление снимков заняло слишком много времени и это произойдет в течение 24 часов. Это удалит все, что связано с привязкой:
apt purge snapd ubuntu-core-launcher squashfs-tools
Менее навязчивым способом было бы предотвратить соединение с сервером, добавив DENY к правилам брандмауэра (или в маршрутизаторе). Отключить службу systemd было бы ...
systemctl disable snapd.refresh.service
но это тоже, похоже, игнорирует 24-часовой период.
Согласованная семантика, которая должна быть реализована, следующая:
- Обновления могут быть запланированы на произвольный день недели и время в течение месяца (например, во вторник с 13:00 до 14:00).
- Обновления могут быть отложены до следующего месяца, поэтому пропущенные окна и перепланирование могут происходить без странных побочных эффектов. Например, если это было запланировано на первый день, а затем запланировано на конец месяца, непосредственно перед тем, как это произойдет, может быть двухмесячное окно без обновлений.
- Если система остается устаревшей после двухмесячного окна, она начнет пытаться обновить окно.
- Это максимальное окно сбрасывается при каждом обновлении системы, поэтому внеполосные обновления могут выполняться в удобном окне обслуживания.
Таким образом, окно в 2 месяца возможно, если вы не перезагрузите компьютер.
Хотя я не согласен с твоим мышлением. За исключением конкурса (и тот, который не активен), все это касается исправления ошибок и обеспечения лучшего контента. Вы сделаете свою систему МЕНЬШЕ безопасной, отключив эти опции.