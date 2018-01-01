Как удалить автоматическое подключение к Интернету в Ubuntu?

Представьте себе, у меня установлена ​​свежая Ubuntu 18.04. Но есть некоторые пакеты или службы по умолчанию, которые подключаются к Интернету без моего согласия. Как полностью избавиться от них или эффективно отключить их от сети?

Насколько я сейчас, они:

popularity-contest - Конкурс популярности Ubuntu (короче говоря, popcon) собирает статистику, определяющую, какие пакеты самый популярный среди пользователей Ubuntu.

unattended-upgrades - автоматически обновляет компьютер с последними обновлениями безопасности.

apt-daily - автоматически обновляет индекс apt каждый день.

snapd - автоматически обновляет пакеты моментальных снимков.

update-manager - проверяет наличие обновлений.

Я мог что-то упустить. Пожалуйста, напишите, если вы знаете ...

Цель: Я хочу иметь полный контроль над Интернетом, так как в моем случае Интернет ограничен. Поэтому я хочу обновить или обновить вручную, а не автоматически.

apt snap offline unattended-upgrades popcon
13 голосов | спросил Olimjon 19 J000000Thursday18 2018, 09:23:53

1 ответ

20

Конкурс популярности по умолчанию отключен. Вы можете проверить и отключить его с помощью: 

dpkg-reconfigure popularity-contest

Вы можете сделать ... 

apt remove popularity-contest

чтобы удалить его тоже.

Отключить apt-daily.service: 

systemctl stop apt-daily.timer
systemctl disable apt-daily.timer
systemctl disable apt-daily.service
systemctl stop apt-daily-upgrade.timer
systemctl disable apt-daily-upgrade.timer
systemctl disable apt-daily-upgrade.service

Однострочник из @muru <3: 

systemctl disable --now apt-daily{,-upgrade}.{timer,service}

Отключить автоматическое обновление: 

dpkg-reconfigure -plow unattended-upgrades

Менеджер обновлений можно остановить, только удалив его: 

apt purge update-manager-core

Вы не можете отключить автоматическое обновление для моментальных снимков. Вы можете установить период , когда он обновляется с помощью snap set core refresh.schedule=<spec>, но система проигнорирует это, если обновление снимков заняло слишком много времени и это произойдет в течение 24 часов. Это удалит все, что связано с привязкой: 

apt purge snapd ubuntu-core-launcher squashfs-tools

Менее навязчивым способом было бы предотвратить соединение с сервером, добавив DENY к правилам брандмауэра (или в маршрутизаторе). Отключить службу systemd было бы ... 

systemctl disable snapd.refresh.service

но это тоже, похоже, игнорирует 24-часовой период.

Что касается снимков

  

Согласованная семантика, которая должна быть реализована, следующая:

     
  • Обновления могут быть запланированы на произвольный день недели и время в течение месяца (например, во вторник с 13:00 до 14:00).
    •   
  • Обновления могут быть отложены до следующего месяца, поэтому пропущенные окна и перепланирование могут происходить без странных побочных эффектов. Например, если это было запланировано на первый день, а затем запланировано на конец месяца, непосредственно перед тем, как это произойдет, может быть двухмесячное окно без обновлений.
    •   
  • Если система остается устаревшей после двухмесячного окна, она начнет пытаться обновить окно.
    •   
  • Это максимальное окно сбрасывается при каждом обновлении системы, поэтому внеполосные обновления могут выполняться в удобном окне обслуживания.
    •   

Таким образом, окно в 2 месяца возможно, если вы не перезагрузите компьютер.

Хотя я не согласен с твоим мышлением. За исключением конкурса (и тот, который не активен), все это касается исправления ошибок и обеспечения лучшего контента. Вы сделаете свою систему МЕНЬШЕ безопасной, отключив эти опции.

ответил Rinzwind 19 J000000Thursday18 2018, 09:49:56

Похожие вопросы

4
Как удалить все автоматическое форматирование <адреса> тег?
7
Реальное автоматическое и автоматическое обновление WordPress, включая плагины
37
Как включить автоматическое автоматическое обновление для любого репозитория?
10
Android List View - удалить строку, удалить выбранную кнопку или удалить из меню пунктов меню?
10
Jenkins - Есть ли способ удалить все автономные узлы (ведомые) /пакетно удалить узлы /удалить все узлы?
4
Не удается полностью удалить MYSQL с Homebrew с Mac 10.8.5 Как найти /удалить «/etc/my.cnf» из старой установки?
4
Как получить действие, которое приложение Android пытается удалить /удалить с устройства
118
Если я создам пакет из источника, как я могу полностью удалить или удалить?
28
Как удалить или удалить одно задание cron с помощью команды linux?
18
Как я могу полностью удалить ecryptfs из своей системы и удалить .Private?
6
Что более понятно: «удалить» или «удалить» элемент /набор предметов из корзины?
4
Удалить осиротевшие записи в postgres. Удалить с помощью соединения. Спектакль
62
Есть ли способ удалить все данные из темы или удалить тему перед каждым запуском?
23
Как удалить /удалить /скрыть контракты от Ethereum Wallet (aka mist)?
80
Обновление vs Модифицировать vs Изменить - Создать vs Добавить - Удалить vs Удалить
4
Попытка удалить клавиатуру, «удалить» серого цвета, нет корня
35
Удалить /Удалить все /один элемент из кэша StackExchange.Redis
21
Удалить или удалить всю историю, коммиты и ветки из удаленного репозитория Git?
4
Как использовать MajorUpgrade и RemoveFeatures, чтобы удалить только определенные функции и все же удалить предыдущую версию продукта
15
Как удалить /удалить управление пакетами из Sublime Text 3?

Популярные теги

security × 330linux × 316macos × 2827 × 268performance × 244command-line × 241sql-server × 235joomla-3.x × 222java × 189c++ × 186windows × 180cisco × 168bash × 158c# × 142gmail × 139arduino-uno × 139javascript × 134ssh × 133seo × 132mysql × 132