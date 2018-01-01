Конкурс популярности по умолчанию отключен. Вы можете проверить и отключить его с помощью:

dpkg-reconfigure popularity-contest

Вы можете сделать ...

apt remove popularity-contest

чтобы удалить его тоже.

Отключить apt-daily.service :

systemctl stop apt-daily.timer systemctl disable apt-daily.timer systemctl disable apt-daily.service systemctl stop apt-daily-upgrade.timer systemctl disable apt-daily-upgrade.timer systemctl disable apt-daily-upgrade.service

Однострочник из @muru <3:

systemctl disable --now apt-daily{,-upgrade}.{timer,service}

Отключить автоматическое обновление:

dpkg-reconfigure -plow unattended-upgrades

Менеджер обновлений можно остановить, только удалив его:

apt purge update-manager-core

Вы не можете отключить автоматическое обновление для моментальных снимков. Вы можете установить период , когда он обновляется с помощью snap set core refresh.schedule=<spec> , но система проигнорирует это, если обновление снимков заняло слишком много времени и это произойдет в течение 24 часов. Это удалит все, что связано с привязкой:

apt purge snapd ubuntu-core-launcher squashfs-tools

Менее навязчивым способом было бы предотвратить соединение с сервером, добавив DENY к правилам брандмауэра (или в маршрутизаторе). Отключить службу systemd было бы ...

systemctl disable snapd.refresh.service

но это тоже, похоже, игнорирует 24-часовой период.

Что касается снимков

Согласованная семантика, которая должна быть реализована, следующая: Обновления могут быть запланированы на произвольный день недели и время в течение месяца (например, во вторник с 13:00 до 14:00).

Обновления могут быть отложены до следующего месяца, поэтому пропущенные окна и перепланирование могут происходить без странных побочных эффектов. Например, если это было запланировано на первый день, а затем запланировано на конец месяца, непосредственно перед тем, как это произойдет, может быть двухмесячное окно без обновлений.

Если система остается устаревшей после двухмесячного окна, она начнет пытаться обновить окно.

Это максимальное окно сбрасывается при каждом обновлении системы, поэтому внеполосные обновления могут выполняться в удобном окне обслуживания.

Таким образом, окно в 2 месяца возможно, если вы не перезагрузите компьютер.

Хотя я не согласен с твоим мышлением. За исключением конкурса (и тот, который не активен), все это касается исправления ошибок и обеспечения лучшего контента. Вы сделаете свою систему МЕНЬШЕ безопасной, отключив эти опции.